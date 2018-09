Ecuador: Justicia evalúa si llama a Rafael Correa a juicio por secuestro

Quito. Ecuador instalará el martes una audiencia para resolver si llama a Rafael Correa, quien vive en Bélgica, a juicio por el secuestro de un opositor en Colombia, delito por el que el expresidente no podrá ser enjuiciado en ausencia.

El exgobernante socialista (2007-2017) es parte de una investigación luego de que el exdiputado Fernando Balda lo acusara de ordenar su fugaz secuestro en 2012 en Bogotá, donde el exlegislador opositor estaba refugiado al considerarse un perseguido político.

En el hecho, cinco personas habían forzado a Balda a subir a un automóvil, pero la Policía colombiana logró interceptar el vehículo y liberarlo.

Por favor, todos vean y compartan este video hecho por mí, con evidencias irrefutables de falso testimonio, pruebas forjadas y chantaje en el “caso” Balda. El mundo y la historia deben saber lo que sucede.



La farsa del caso Balda https://t.co/1CxBYoEGwW vía @YouTube — Rafael Correa (@MashiRafael) 17 de septiembre de 2018

"Todos saben que el caso Balda, como los demás casos, es una gran farsa; parte de la persecución política más grande de la historia, al menos contemporánea, que ha tenido el país", expresó el Correa en un video divulgado a través de su cuenta en Twitter.

En el caso, en el que tres agentes de Inteligencia y un excomandante policial están detenidos, Correa afronta orden de prisión preventiva desde julio pasado. La justicia también activó una circular roja de Interpol con fines de extradición.

En la audiencia en Quito, un tribunal de la suprema Corte Nacional de Justicia se pronunciará si acusa a Correa de asociación ilícita y secuestro, con condenas de hasta nueve años de cárcel y por lo que ha sido indagado por la Fiscalía.

El constitucionalista Rafael Oyarte indicó a la AFP que Correa "es prófugo" de la justicia -al vivir en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, desde julio de 2017- y que de seguir así "no se lo puede enjuiciar" porque esos delitos "no son perseguibles en ausencia".

"Respecto de él ( Correa), se tiene que suspender el proceso penal", explicó. La causa empero continuará para los demás indagados.

- Violaciones imprescriptibles -

Felipe Rodríguez, abogado de Balda, confirmó que de acuerdo a la ley nacional esos delitos no pueden ser juzgados en ausencia, por lo que el expresidente "tendrá que quedarse nueve años fuera del país" hasta que prescriba el juicio.

"No obstante, ya tenemos un peritaje (...) que determina algo que nosotros dijimos ya en nuestra acusación particular, y es que este secuestro no es un secuestro normal sino es una grave violación a los derechos humanos, y las graves violaciones de los derechos humanos son imprescriptibles", manifestó a la AFP.

Rodríguez enfatizó que ante eso, el exmandatario "tendrá que quedarse el resto de su vida en Bélgica".

Correa sostiene que detrás del caso está Lenín Moreno, su sucesor y exaliado con quien mantiene una pugna de poder que llevó a una crisis al oficialismo, en el gobierno desde hace una década, y denuncia que en el "show" del caso Balda está siendo acusado con pruebas "fraguadas".

"No tengo ninguna confianza en la justicia ecuatoriana que ha sido cooptada por el poder político en un país que se encuentra totalmente fuera del estado de derecho", añadió.

A pesar de que Correa puede evadir a la justicia, el abogado de Balda señaló que continuarán con la causa. "Si es que no nos permitiésemos seguir procesos penales en contra de quienes consideramos que son responsables de delitos porque no viven en el Ecuador, quiere decir que todo quedará en la impunidad", señaló Rodríguez.

Los consejeros jurídicos del exgobernante en Bélgica anunciaron el lunes que presentaron una denuncia ante un relator especial de la ONU sobre la "manifiesta falta de independencia de las autoridades judiciales ecuatorianas".

"Abusan de los procesos penales contra el expresidente Correa para servir a los intereses políticos del Poder Ejecutivo", apuntaron los consejeros, que pidieron al relator que recomiende al Estado ecuatoriano la adopción de medidas para poner fin a "esas violaciones".

En el caso también está involucrado, con orden de prisión, un exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia que está en España.

Por iniciativa de Moreno, los ecuatorianos aprobaron en referendo en febrero último la eliminación de la reelección presidencial indefinida promovida por Correa, quien además es salpicado en otras indagaciones por presuntos hechos de corrupción, entre ellos por los millonarios sobornos de la brasileña Odebrecht.

Fuente: EFE