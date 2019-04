Ex canciller de Correa deja Ecuador al ser investigado por instigar contra el gobierno El ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño se dirigió al Perú. Pudo salir de Ecuador ya que no pesa sobre él ninguna orden judicial o medida cautelar

Ricardo Patiño durante una entrevista ofrecida en 2018. (Foto: AFP)