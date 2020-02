Quito [EFE]. Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador tendrán lugar el 28 de febrero de 2021, según se desprende del calendario que hoy analizaron en una reunión conjunta el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La reunión de ambos organismos celebrada este jueves, según lo exige la reforma al Código de la Democracia, tenía por objeto la aprobación del calendario electoral según una propuesta del CNE.

Fuentes de esta institución dijeron a Efe que finalmente el conjunto del calendario no ha podido ser aprobado este jueves, pero de su lectura se desprende que las elecciones presidenciales serán el 28 de febrero y, en caso de requerir una segunda vuelta, el 11 de abril siguiente.

A diferencia de las otras, que tienen que ver con aperturas de convocatorias, candidaturas y campañas, en este caso se trata de fechas que han obtenido el consenso de ambas partes, aseguraron las fuentes.

A partir de estas, se fijará el resto de la agenda electoral, que el CNE y el TCE esperan tener listas y aprobadas la semana que viene.

Las fuentes explicaron que el calendario tiene en cuenta que los asambleístas deben entrar en funciones el 14 de mayo y el nuevo presidente ser investido el 24 de ese mismo mes.

Pese a la proximidad de las elecciones, por el momento no hay en Ecuador un panorama político claro para el día en que Lenín Moreno deje el poder.

El actual mandatario fue elegido en 2017 al frente del movimiento de izquierdas Alianza País que dirigía su predecesor Rafael Correa, con quien se enemistó poco después de la investidura.

Pero Moreno, que desde entonces ha virado hacia el centro del mapa político, ha manifestado en el pasado que no tiene intenciones de acudir a la reelección, por lo que se desconoce quien representará a ese movimiento.

Tampoco la derecha tiene claro quienes serán sus candidatos, y en la opinión pública se advierte de un gran fraccionamiento del mapa político.

Aspiraciones a la presidencia también las hay en la izquierda de oposición, seguidora del expresidente Correa (2007-2017), que se separó del movimiento oficialista en el primer año de la legislatura de Moreno.

Correa, con una veintena de investigaciones abiertas y una orden de detención en vigor por violación de medidas cautelares, no puede aspirar a una nueva reelección por una enmienda aprobada en el referendo de febrero de 2018.

No se descarta, sin embargo, alguna fórmula por la que pudiera seguir el ejemplo de la ex presidenta argentina Cristina Kirchner y postularse como segundo aspirante. Para inscribirse como candidato a asambleísta, o incluso vicepresidente, no es necesario que Correa esté presente.