Detienen en Ecuador a ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa por corrupción El ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte fueron detenidos en medio de una investigación por ser supuestamente financiados por empresas como Odebrecht

Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia, y María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, fueron capturados "con fines investigativos". (Foto: AFP)