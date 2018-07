El ex presidente de Ecuador , Rafael Correa , criticó al gobierno de su país por —lo que él considera— un nombramiento a dedo de sus enemigos políticos declarados para condenarlo, luego de que se dictara orden de prisión preventiva en su contra.



"No entiendo cómo jueces, fiscales, defensores, que ganaron limpios concursos, no reaccionan ante tanto insulto", señaló Correa tras la decisión de la jueza Daniella Camacho de dictar prisión preventiva, que según el ex mandatario fue consecuencia de la "inconstitucional" consulta popular de febrero pasado. "Su silencio otorga", señaló.



"El Consejo de Participación Transitorio, compuesto exclusivamente con ternas del Gobierno, y cuyo 'presidente' vive insultándome, nombró a dedo el fiscal 'encargado' -mi 'acusador'-, y al Consejo de la Judicatura (CJ), repleto de enemigos políticos declarados. Todo, de forma absolutamente inconstitucional. Justo ahora, el CJ anuncia la 'evaluación' de los jueces de la Corte Nacional, entre ellos la jueza que me juzga. Es decir, 'si no condenan a Correa, se van'. ¿Saben cuál es la probabilidad de tener algo parecido a un debido proceso?", indicó en Twitter .

Por otro lado, la orden de prisión y pedido de captura contra el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa , generó un incidente diplomático luego de que los mandatarios de Bolivia y Venezuela advirtieran de una supuesta persecución judicial contra los líderes progresistas de la región.



El Gobierno de Ecuador presentó sendas protestas por las declaraciones de los presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro en apoyo a Correa, con quien conformaron, durante su mandato entre 2007 y 2017, la denominada corriente del Socialismo del Siglo XXI.