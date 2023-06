Bella Montoya Castro (76) estaba siendo velada en Babahoyo (Ecuador), cuando los asistentes se dieron cuenta de que estaba con vida: los golpes que se escuchaban en el ataúd eran de la anciana que intentaba escapar.

Según contó su hijo Gilber a El País, la señora se puso mal en la madrugada de este último viernes y la ingresaron a un hospital local por un accidente cerebrovascular. Al mediodía del sábado, los médicos de la institución le comunicaron que había fallecido por un paro cardiorrespiratorio, precisado en el acta de defunción.

“Algo me decía que no estaba muerta y pedí verla, pero no me lo permitieron”, señaló Gilber y contó que unos amigos se acercaron al cajón. Pusieron flores a la altura del rostro de ella y ahí fue cuando se dieron cuenta que seguía viva. De inmediato, la envolvieron en sábanas y la llevaron de nuevo al hospital; donde ahora se encuentra grave en cuidados intensivos.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador, por su parte, emitió un comunicado señalando que ya tomaron acciones: “Para analizar este caso a profundidad, el MSP en coordinación con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACCESS) conformó un Comité Técnico Nacional e iniciará una auditoría médica para establecer responsabilidades ante la supuesta confirmación de la muerte”.

