El gobierno dirigido por Donald Trump planea medidas para impedir que empresas chinas compren firmas tecnológicas estadounidenses , informó este lunes 'The Wall Street Journal'.

La iniciativa busca frenar las aspiraciones del gigante asiático de ser un líder global en el campo tecnológico, como recoge su programa de modernización 'Made in China 2025'.

De acuerdo al diario estadounidense, el Departamento del Tesoro pretende prohibir a empresas con al menos un 25 % de propiedad china que compren firmas estadounidenses involucradas en "tecnología industrialmente relevante" , aunque ese límite porcentual podría "acabar siendo más bajo".

Exportaciones bajo control

El Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Comercio también estaría diseñado "refuerzos" para controlar las exportaciones estadounidenses e impedir que esa tecnología llegue a China , agrega el medio.



"Todas las posibilidades que protejan mejor la tecnología estadounidense, incluyendo cambios potenciales a los controles a las exportaciones, están bajo revisión ", indicó el secretario de Comercio, Wilbur Ross.



Niegan versión de 'The Wall Street Journal'

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, desmintió parcialmente a través de Twitter — "en representación" del presidente Trump— la publicación de 'The Wall Street Journal'.

"Quien lo filtró o bien no existe o bien no conoce muy bien el tema. Se publicará una declaración no específica a China, sino a todos los países que intentan robar nuestra tecnología", señaló.

Caen índices de Wall Street

Los principales índices de Wall Street abrieron este lunes con pérdidas tras la presunta filtración del diario estadounidense. Horas antes, las bolsas europeas también abrieron con tendencia hacia la baja.

'The Wall Street Journal' aseveró que el anuncio de la medida se haría el viernes , un hecho que iniciaría otra escalada del conflicto comercial entre Estados Unidos y China.