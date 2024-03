Confesiones congresales. El diputado paraguayo Jatar “Oso” Fernández se encuentra en el ojo de la tormenta luego de admitir que tuvo relaciones con un travesti tras haber hecho comentarios despectivos y discriminatorios contra la comunidad LGBT en plena sesión del Parlamento.

“Yo en algún momento de mi vida también he tenido una relación sexual con un travesti y no tengo miedo de decirlo”, comentó el diputado, algo que generó murmullos entre sus colegas políticos. “Lo hice yo presidente (le dijo al titular de la Cámara), lo hice yo por decisión propia cuando ya era mayor de edad y nadie me obligó”, añadió a su relato.

“Yo sé muy bien cuál es mi sexualidad. Estoy bien casado con una hermosa esposa. Ahora, tienen que tener cuidado con lo que dicen: hay hombres y hay mujeres”, agregó.

El diputado paraguayo Jatar Fernández prueba que la homofobia y la travestifila pueden habitar un mismo cuerpo. pic.twitter.com/66pcvZnnf0 — Alejo Schapire⚡️ (@aschapire) March 7, 2024

Ante este hecho, la representante de la comunidad trans del mencionado país, Yren Rotela, calificó de “bochornoso” el asunto de Fernández. “A nadie le interesa la vida privada de nadie. Nos coloca a los travestis como objetos, siendo que somos personas con derechos”, señaló Rotela.

“Es sumamente grave, sigue colocando, quizás en otro vocabulario, de que nosotras somos el problema, no nos colocan a nosotras como víctimas”, añadió la luchadora por los DDHH.

“Es vergonzoso, es un discurso de odio. A mí me entristeció mucho. No me hago la víctima pero hoy soy una persona empoderada y no voy a dejar que pisen mis derechos”, concluyó.

