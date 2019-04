Diputado advierte que militares de Cuba están infiltrados en FF.AA. de Venezuela

El diputado venezolano Jorge Millán advirtió que el sistema de inteligencia de Cuba ha penetrado significativamente en las Fuerzas Armadas de Venezuela y están sosteniendo el régimen usurpador del presidente venezolano Nicolás Maduro, impidiendo que se concrete el cambio político hacia la democracia en ese país.

“Hoy en día hay una penetración de Cuba muy significativa en las Fuerzas Armadas y es uno de los principales problemas que detiene de alguna forma el cambio político en Venezuela”, manifestó a Peru21TV el representante de la Asamblea Nacional venezolana.

Millán señaló que, pese a que el año pasado hubo una cantidad significativa de oficiales de las Fuerzas Armadas detenidos por no acompañar el pensamiento del gobierno chavista, el cambio político no llega porque el régimen de Maduro no está sostenido en los votos, sino en la fuerza.

“Las Fuerzas Armadas son fundamentales porque tienen las armas. El día que Maduro deje de tener esas armas dejará de tener el poder”, señaló.

Millán señaló que el apoyo de la comunidad internacional es muy importante para impedir que Rusia, China y otros países puedan activar bases e intervenir militarmente en el tema venezolano.

Asimismo, refirió que pese a que Maduro usurpa las funciones ejecutivas y usa el poder a través de crueles grupos colectivos armados que siguen a los venezolanos cuando protestan, la gente sigue en las calles y continuará manifestándose hasta que ocurra el deseado cambio.

De otro lado, el diputado venezolano saludó la llegada de ayuda humanitaria a su país, después de varias semanas de oposición por parte de Maduro.

“El gobierno se negó hasta ahora a aceptar que existía una crisis humanitaria, pero la crisis se profundiza y el número de venezolanos en una situación crítica aumenta significativamente. Era difícil evitar que el apoyo que existe y que se ha anunciado se siguiera negando para aliviar en parte los problemas”, dijo.