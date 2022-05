La desaparición y muerte de Debanhi Escobar sigue generando revuelo en México. La joven de 18 años se perdió el 9 de abril y se encontró su cuerpo el 22 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla, en Nuevo León.

Uno de los testigos es el taxista que la vio por última vez, Juan David Cuéllar. Previamente, él contó que ella se bajó del auto luego que sus amigas la embarcaran para que la lleve a su casa.

Según Infobae, el taxista contó que las amigas solicitaron el servicio por una aplicación. Ellas pidieron un taxi para San Nicolás de la Garza, pero llegaron tarde a la fiesta, por lo que le pidieron un nuevo traslado al Municipio Escobedo.

Una de sus amigas le pidió su número para que él las recogiera. Es por ello que llegó a las 4 de la mañana por Debanhi.

Ella estaba apurada y le pedía que ya avance. Según Cuéllar, Debanhi le pidió que se detuviera metros más allá del punto inicial y empezó a llorar, según lo que dijo a N+ Monterrey.

“Ella voltea enojada, como si yo le hubiera hecho algo en la fiesta. Porque ella mencionaba mucho que yo andaba con ella en la fiesta. Yo creo que se confundió”, comentó el taxista.

De acuerdo con la versión de Cuellar, la joven le pidió que la dejara cerca y él confió en que nada le pasaría, pues sus amigas estaban cerca. Tras unos minutos, Escobar le pidió que la lleve a otro lugar, pero él se negó.

“Le digo: ‘no amiga, porque es monte y es muy peligroso. No te puedo dejar ahí”, comentó Cuéllar.

Ella accedió a que el taxista la llevara a casa, pero en el camino Debanhi le pidió que se detuviera.

“Yo volteo a verla y pienso que va a vomitar. Me paré, ella quita el seguro y ella se baja. Se baja sobre la lateral de la carretera (…) yo me quedé ahí un minuto, después veo que se brinca al camellón. Yo seguí estacionado alrededor de tres minutos, para ver si ella se arrepiente, pero al no ver reacción de ella yo me retiro”, concluyó.

Cabe señalar que nuevas grabaciones de cámara de seguridad muestran que Debanhi se subió a un taxi después de estar un tiempo en el motel donde fue encontrada muerta.

