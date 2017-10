"Sé creativo, viólate a tu mujer", la repudiable recomendación de este publicista [VIDEO]

Una indignante y repudiable recomendación por parte del publicista Edgard Schönbrunn ha causado una lluvia de críticas hacia su persona. ¿Qué dijo?

En medio de una charla de conferencia realizada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) de la Universidad Nacional de México (UNAM), Edgard Schönbrunn recomendó lo siguiente: "sé creativo, viólate a tu mujer".

Estas declaraciones en su conversatorio 'Creatividad e innovación en Disney' fueron rechazadas por los miles de usuarios que veían la charla por medio de Facebook Live. El video fue retirado inmediatamente del 'fanpage' de esta institución.

"Para ser creativo necesitas tener tiempo para pensar. Pero si no te retiras de ese trabajo que no te hace feliz, vas a seguir acumulando el tiempo y te vas a amargar más. No lo hagan. Sé creativo, viólate a tu mujer", dijo Edgard Schönbrunn.

Debido a las críticas por estos comentarios, la FES tuvo que emitir un comunicado para deslindarse de lo declarado por este publicista. En el comunicado, se aclaró lo siguiente:

"El señor Schonbrunn hizo comentarios a título personal que significan violencia de género en contra de las mujeres. Él no forma parte de la plantilla docente y sus declaraciones no representan la posición de la FES Acatlán ni mucho menos forman parte del objetivo de la institución en un tema tan delicado".

Él fue invitado a este ciclo de conferencias debido a su experiencia laboral que cuenta en Disney como instructor y capacitador personal en Recursos Humanos en Disney University.

