A un año de la pandemia por coronavirus, datos recolectados en diez países de América Latina evidencian que para las mujeres desempleadas es más difícil retornar al mundo laboral. Además, “los más afectados con la caída del empleo femenino son Chile, Perú y Brasil”, explica a BBC Mundo, Marcelo Cabrol, gerente del Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, un estudio reciente realizado por el Censo de Estados Unidos, reveló que una mujer gana US$ 0,82 ( S/. 3.00 nuevos soles) por cada US$ 1 (S/. 3.73 nuevos soles) que gana un hombre, y la cifra cae según la raza. En total, una mujer que empiece a trabajar hoy pierde, por la brecha salarial con los hombres, un promedio de US$ 406.280 (S/. 1518.26 nuevos soles) en toda su vida laboral.

En Chile

Por otro lado, la diferencia más grande en el empleo entre hombres y mujeres se da en Chile, según Cabrol, quién también señala que: “mientras el empleo de los hombres retrocedió 9%, el de las mujeres bajó 15% entre febrero y diciembre de 2020″.

Además, el cierre de las guarderías y el la poca retribución salarial, las obliga quedarse en casa y demorar en regresar al mercado laboral, “creemos que se explica por la brecha salarial”, dice Cabrol a la BBC Mundo.

En el Perú

Según datos de Lima Metropolitana, el empleo femenino bajó 15% y el masculino 11%. Pues, en Perú, las mujeres se concentran mucho más en trabajos vulnerables, como los trabajos por cuenta propia, negocios familiares y otras actividades que no requieren una relación contractual.

Situación en Brasil

Mientras tanto, en Brasil, la mayor economía de la región, la caída del empleo fue de 13% para las mujeres y 11% para los hombres. Sin embargo, la situación fue diferente para las mujeres con o sin hijos.

Mientras las mujeres sin hijos estabilizaron su situación en el tercer trimestre, el empleo para las madres siguió cayendo. A eso se suma una realidad que afecta a toda la región: las mujeres realizan el 80% del trabajo doméstico, de cuidado de niños, de adultos mayores y enfermos.

¿Qué se está haciendo para recuperar el empleo de las mujeres?

“Lo que hemos visto durante la pandemia es que solo el 22% de las medidas que han tomado los gobiernos tiene una perspectiva de género”, señala Cabrol.

Asimismo, para disminuir la brecha de género en el mercado laboral, el especialista propone medidas como entregar incentivos financieros para que las empresas contraten más rápido a mujeres que a hombres.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR