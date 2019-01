Iván Duque en conferencia de prensa: "Este demencial acto terrorista no quedará impune"

Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque , brindó una conferencia de prensa luego de que se perpetrara un atentado en coche bomba contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá este jueves por la mañana.

El mandatario solicitó un minuto de silencio por las víctimas mortales del atentado contra la escuela de cadetes de la Policía. Asimismo, señaló que se trata de un ataque contra jóvenes estudiantes desarmados.

"Es un ataque contra toda la sociedad. Este demencial acto terrorista no quedará impune", señaló Duque. De igual manera aseguró que los colombianos nunca se han sometido al terrorismo y esta no será la excepción. No nos doblegarán, aseguró en presidente colombiano.

Iván Duque aseguró que ya está "plenamente identificado" el autor material del atentado con carro bomba perpetrado en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, que deja hasta el momento nueve personas muertas y 54 más heridas.