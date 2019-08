Bogotá. El número de personas desaparecidas forzosamente en Colombia durante el conflicto supera los 120.000, denunciaron este jueves varias organizaciones de víctimas de la violencia que piden al Estado implementar medidas para prevenir estos delitos y acciones para encontrar e identificar los cuerpos.

Así lo afirmó a Efe Erik Arellana Bautista, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice) y de Human Rights Everywhere (HREV), quien señaló que esta cifra es superior a las que han publicado las entidades del Estado.

Arellana señaló durante la presentación del libro "Cartografía de la desaparición forzada en Colombia" que la Fiscalía tiene registradas 96.000 desapariciones, mientras que para el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) son 80.472 los desaparecidos.

De igual forma, en el Registro Único de Víctimas se habla de 47.762 víctimas y en el Registro Nacional de Desaparecidos tan solo de 28.755.

De igual forma, el investigador alertó por la alta tasa de impunidad, que llega al 99,5 % de los casos según sus datos, lo que representa que tan solo se han esclarecido 327 casos.

Investigadores piden al Gobierno y Estado colombiano que reconozcan su responsabilidad "en la practica sistemática de las desapariciones". En la foto, un miembro de las FARC haciendo guardia. (Foto: AFP)

Se ha determinado a los grupos paramilitares como los principales victimarios, seguidos por fuerzas del Estado y la antigua guerrilla de las FARC, algunos de cuyos exlíderes anunciaron que vuelven a las armas.

El estudio de la entidad se realizó durante tres años, y fue presentado en la víspera al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, declarado en 2010 por la Asamblea General de la ONU y que se conmemorará este viernes.

Precisamente la falta de criterio sobre las cifras por parte del Estado fue uno de los principales obstáculos que se encontraron los investigadores, tal como lo afirmó el español Fidel Mingorance, miembro de HREV.

#LosDesaparecidosSiExisten no se trata de errores en el proceso de identificación. Las víctimas aparecen en video saliendo con vida y en custodia del @COL_EJERCITO, luego los matan y desaparecen por 30 años. Eso se llama #DesaparicionForzada @CIDH @ubpdbusqueda @MedLegalColombi https://t.co/RkqllszwpY — Desaparecidos Col (@DesaparecidoCol) August 28, 2019

"Utilizamos cuatro cifras diferentes, a cada una de esas fuentes se les ha hecho un mapa. Pero es todo muy confuso y nadie puede afirmar cuántos desaparecidos forzados hay en Colombia", aseguró Mingorance.

Lo anterior se debe a una falta de intención por parte del Estado colombiano para descubrir a los responsables de las desapariciones, pues estas se convierten, según Arellana, en un "crimen perfecto" porque "no hay huellas, no hay testigo, no hay pruebas, no hay cuerpo".

"Esa es la intención de alguna manera de los autores, perpetradores y responsables de estas prácticas y lo que han querido es ocultar las causas, los intereses y quienes se benefician de estas desapariciones y estos crímenes", señaló Arellana.

Por esto, los investigadores piden al Gobierno y Estado colombiano que reconozcan su responsabilidad "en la practica sistemática de las desapariciones", se haga una reparación integral a las víctimas y se prevengan nuevos casos.

Arellana afirmó también que pese al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, los avances son escasos y culpa de ello tanto al presidente Iván Duque como al exmandatario Juan Manuel Santos (2010-2018).

Miembro de las FARC con una ametralladora mediana sirve un puesto de control cerca del municipio de Toribio, departamento de Cauca. (Foto: AFP)

"A partir del Gobierno del presidente Duque ha habido un retroceso muy fuerte en lo que podría ser el compromiso del Gobierno colombiano en aclarar dónde están estas personas desaparecidas. En el Gobierno Santos hubo una intención pero no se avanzó mucho", sentenció.

El informe desgrana que el departamento de Antioquia es el que más casos de desaparecidos registra con 12.632, seguido por el de Nariño (3.585), Valle del Cauca (3.063) y Guaviare (2.531), de acuerdo con cifras de la Fiscalía.

Fuente: EFE