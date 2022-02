Yzabel Dzisky (46) es una cineasta francesa que tuvo una mala experiencia conociendo a una persona a través de una aplicación de citas. Ella contó a la BBC que se encontraba soltera y preparaba un documental sobre aplicaciones de citas.

Es así que, como jugando, llegó al perfil de un hombre atractivo llamado “Tony”, un cirujano de Los Ángeles que quería ir a Francia.

Ambos hicieron ‘match’ y ella se quedó sorprendida sobre las coincidencias que tenían. Hicieron una videollamada, ella estaba más preocupada por cómo se veía que no prestó atención en los detalles de “Tony”.

Días después, “Tony” se confiesa y le dice que su real nombre es “Murat”, solo que tenía miedo que se espante por sus raíces. “Me sorprendió otra coincidencia más, porque el nombre de mi exmarido también es Murat. Dijo que era turco y vivía en Estambul”, contó la cineasta.

Todo parecía ir genial hasta que él la llamó estando supuestamente en Shanghái (China) para pedirle que le enviara 3000 euros porque tenía “un problema con sus tarjetas”.

Comenzó a sospechar algo extraño, pero aún así le envió 200 euros mediante una transferencia.

Él le dio las gracias y le mandó una foto de un boleto comprado en Shanghái con destino Francia. Cuando llegó el día, ella fue a recogerlo al aeropuerto, pero él jamás arribó. Pensó que quizá él no existía.

“Es imposible, lo he visto en videollamadas, era real. Mis amigos lo han visto, mis hijos lo han visto. Pensé que tenía un problema con mi cerebro. Esto no podía estar pasando”, añadió.

Días después, “Murat” se puso en contacto con ella. Dzisky le pidió que se vean en una pantalla más grande.

“La calidad era mala; pensé que tal vez su conexión no era buena. También hubo un retraso en la imagen. Escuchaba “clic, clic, clic” cuando me estaba hablando. Me acerqué a la pantalla, miré de cerca, observando de cerca el video se estaba congelando un poco”, comentó.

Ella contactó con un especialista en edición de videos y le pidió que viera el “deepfake” con Barack Obama en YouTube. Encontró varias similitudes.

Es así que volvió a hacer otra videollamada y confrontó al delincuente. Él le confesó que era un joven de 20 años de Nigeria y que trabajaba en una red para estafar a varias personas.

Murat era real

La mujer quiso cerrar el episodio en su vida y encontró al verdadero “Murat”, un cirujano en Estambul, al cual fue a visitar para conocer.

Ella fue a verlo a un hospital y fue bastante receptivo. Le mostró las conversaciones y cómo la estafaron.

“Nos mantuvimos en contacto por un tiempo, pero eso finalmente terminó. Fue hermoso, pero él estaba muy agobiado por las cuentas falsas y las historias de estafa. Ya había tenido suficiente”, relató.

Finalmente Dzisky señaló que se debe hablar más de este tema por más vergüenza que pueden sentir las víctimas sobre la pérdida de dinero.

