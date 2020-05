Una mujer fue sorprendida por un delincuente armado cuando se encontraba cerrando la reja de su casa en Maipú, Chile. Sin embargo, el sujeto no imaginó que su víctima sería una subinspectora de la Brigada de Investigación Criminal Cerrillos de la Policía de Investigación.

La agente, quien estaba saliendo de su casa, había retirado su vehículo y estaba cerrando la reja. En ese momento, el malhechor llegó abordo de un auto y al bajar le apuntó con una pistola.

La rápida respuesta de la subinspectora logró ahuyentar al delincuente. Ella usó su arma de reglamento para responder al intento de asalto.

“Aproximadamente a las ocho de la mañana, cuando me disponía a ir a la brigada, saco el vehículo de mi domicilio y al momento de estacionar para cerrar el portón, me percato de un vehículo que ingresa en mi calle y se encontraba con cuatro ocupantes en su interior que me resultaron sospechosos”, señaló la mujer.

Agregó que debido a la actitud de los facinerosos, estuvo atenta a cualquier movimiento. Fue cuando se estacionaron de forma brusca afuera de su domicilio que ella decidió sacar su arma de servicio y se produjo un intercambio de balas.

"Ocupé en todo momento mi conocimiento de la escuela, de manejo de armas, de defensa personal y logré frustrar el robo”, expresó.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad, lo cual permitió a la Policía chilena realizar una operación para atrapar a los delincuentes. Por su parte, la agente resultó sin lesiones.

