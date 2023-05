Carlos Tevez es uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, además de pasear su fútbol por grandes equipos de Inglaterra e Italia. Una cuestión que siempre se comentó sobre el ‘Apache’ es su peculiar forma de hablar inglés, lengua que nunca llegó a dominar por supuestos problemas personales. El argentino dio una entrevista al programa ‘Arriba Carajo’, D Sports Radio, donde detalló su conflicto con el idioma.

‘Carlitos’ comentó en una primera instancia que él nunca quiso realmente aprender inglés, sino que más bien quería que ellos aprendieran español para que lo puedan entender. El exfutbolista señaló que tiene una historia familiar que le llevó a rechazar la cultura de Inglaterra.

“Siempre hay un porqué, tengo un tío que jugó en River, el único hincha de River de la familia, jugó en la reserva. Cuando estaba por dar el salto a primera, comenzó la Guerra de Malvinas, lo llama el ejército y no pudo jugar en primera. Desde ese momento él queda mal y se hizo alcohólico, muy pegado a mi papá, él quedó muy mal después de Malvinas y él era muy pegado a mi y a mí me quedó eso. Jugar siete años en Inglaterra lo tomé como un trabajo, pero no quería acomodarme a la cultura inglesa”, confesó Tevez.

Además, ‘Carlos’ acotó que ‘hoy ya puede contar esa historia’, y que no se trataba de que ‘quería dormir la siesta y no aprender el idioma’ sino más bien a una cuestión íntima que le generaba rechazo a los ingleses.