Cae la popularidad del presidente Jair Bolsonaro en Brasil

Río de Janeiro. La aprobación del presidente de Brasil,Jair Bolsonaro , cayó 16 puntos en los primeros tres meses de gobierno, de 67% a 51%, en tanto que la desaprobación subió de 21% a 38%, según una encuesta divulgada el miércoles.

El índice de confianza en el mandatario de ultraderecha cayó igualmente de 62% en enero a 49% en marzo, frente a un 44% que declara no confiar en el presidente, un porcentaje que en enero era del 30%, precisó el sondeo del instituto Ibope.

Esa degradación puede estar relacionada, segun el analista político André César, de la consultora Hold, a los escándalos que agitaron estos primeros meses de gestión.

Citó entre ellos la revelación de que el partido oficialista (PSL) recurrió a candidatas "fantasma" para recibir fondos electorales en la última campaña, así como a acusaciones de irregularidades financieras contra el primogénito de Bolsonaro y la falta de resultados económicos.

También puede haber pesado la renuncia de uno de sus ministros de mayor confianza en medio de una disputa interna con otro de los hijos de Bolsonaro.

"El gobierno no ha mostrado a qué vino, todavía no comenzó, no entró a la cancha", dijo César.

Bolsonaro fue electo en octubre de 2018 con el 55% de los votos válidos y asumió el puesto el 1 de enero.

La evaluación positiva del gobierno en su conjunto es de 34%, frente al 49% registrado al inicio de su mandato, según Ibope, que entrevistó a 2.002 personas entre el 16 y el 19 de marzo.

Es la aprobación más baja recogida por Ibope en marzo en relación a gobiernos de primer mandato desde 1995.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército, de 63 años, hizo campaña con un discurso de mano dura contra la corrupción y la violencia y prometió un ambicioso plan de ajuste para rescatar la economía.

La pieza más importante de su plan económico es la reforma del sistema de jubilaciones, un proyecto que endurece las condiciones de retiro y que exigirá arduas negociaciones en el fragmentado Congreso.

Con una base parlamentaria todavía nebulosa, el respaldo de la opinión pública es un factor clave para lograr la adhesión de los diputados y senadores, que tendrán que explicar a sus electores por qué votar a favor de una reforma "extremamente impopular", apunta Cesar.

El margen de error estimado de la encuesta es de +/- 2 puntos porcentuales.

