La Paz [AP]. El gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentó el jueves una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales, esta vez, por estupro y trata y tráfico de personas.

El viceministro de Transparencia, Guido Gustavo Melgar, informó en conferencia de prensa que se presume que el exmandatario, que está cerca de cumplir 60 años, mantuvo una relación amorosa con una menor, por lo que presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público.

El caso salió a la luz después de una investigación de la policía que inició en julio, cuando vecinos denunciaron que vieron cargar gasolina a un auto oficial de la gobernación de Cochabamba, al centro del país, el cual había sido reportado como robado. En ese entonces, la policía detuvo a los ocupantes, entre ellos, una joven de 19 años -supuesta pareja de Morales- y a su hermana junto con un conductor.

“La policía hizo el vaciado del celular y encontró mensajes por Whatsapp, fotos, entre esta señorita y Juan Evo Morales Ayma”, mencionó Melgar. Agregó que, según la denuncia, la joven acompañaba a Morales a partidos de fútbol en diferentes lugares del país cuando era presidente y “ella era aún menor de edad”.

The Associated Press no publica los nombres de víctimas de abuso sexual a menos que estas hagan su caso de conocimiento público.

“De ser cierta toda la información que se tiene documentada en videos, audios y mensajes, vamos a solicitar que se le imponga al señor Evo Morales Ayma la pena máxima”, añadió Melgar.

La joven y su familia abandonaron el país la pasada semana por un paso ilegal hacia Argentina, informó Marcel Rivas director de Migración. “Hemos solicitado a Migración de Argentina una colaboración”, debido a que la joven tiene un requerimiento de la Fiscalía por el robo del automóvil.

Morales está asilado en Argentina, desde el año pasado, donde continúa siendo líder de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), el cual controla la Asamblea Legislativa.

En la víspera, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, aseguró a periodistas que el “Ministerio de Justicia ha recibido denuncias anónimas” de otras menores.

Morales suma una cuarta denuncia después que renunció a la presidencia en noviembre del año pasado tras una crisis política y social que dejó 36 fallecidos por unas fallidas elecciones manchadas por denuncias de fraude.

El exmandatario tiene querellas abiertas por fraude electoral, terrorismo y sedición y —debido a que se le señala de estar detrás de protestas que provocaron bloqueos y afectaron el manejo del gobierno de la pandemia del coronavirus— daño a la salud.