Barack Obama sorprende a su esposa Michelle en presentación de "Becoming" El ex presidente Barack Obama fue el "invitado especial" en la presentación de las memorias de su esposa, "Becoming", en Washington

La ex primera dama está actualmente de gira por el país promocionando sus memorias, "Becoming", y participó en una conversación moderada por la ex asesora de la Casa Blanca de Obama, Valerie Jarrett. (Foto: AP) La ex primera dama está actualmente de gira por el país promocionando sus memorias, "Becoming", y participó en una conversación moderada por la ex asesora de la Casa Blanca de Obama, Valerie Jarrett. (Foto: AP)