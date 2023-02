Chile. Una pareja argentina estaba disfrutando de una salida en un centro comercial de Viña del Mar cuando fueron atacados por una pandilla de ladrones. Frente a esto, en lugar de recibir ayuda, los demás transeúntes solo observaron el hecho y hasta lo filmaron.

Ocurrió el martes 14 en el Mall Marina Arauco, en una de las zonas más visitadas por turistas argentinos. Ariel Mansilla y Ana Salomone habían viajado a Chile para disfrutar del verano en la región de Valparaíso.

Ariel Mansilla relató a Infobae sobre los detalles, de cómo llamó la atención el hecho de que habían jóvenes peleando con un guardia de seguridad cerca de una tienda de Ripley. “Me atacaron de atrás. Mientras uno le tiró un manotazo a la cadena de oro que tenía puesta, el otro me volvió a pegar en el cuello para desestabilizarme. Y ahí fue cuando empezó la agresión del resto del grupo hacia mí y hacia mi mujer, que no paraba de gritar y pedir ayuda.” Admite que su mujer también fue acosada.

A pesar de la resistencia, los ladrones se llevaron la cadena de oro, aunque afortunadamente ninguno de los papeles o la billetera. Ariel acabó herido, con hematomas por todo el cuerpo.

Pero lo más indignante para la pareja fue el hecho que nadie ayudó. Varios miraban, pero ninguno se acercó a dar una mano contra los pandilleros; más bien muchos a cambio prefirieron filmar los eventos. Al rato, pudieron ser auxiliados por los paramédicos del centro comercial.

La pareja más tarde fue atendida por las autoridades, admitiendo que últimamente, los robos contra turistas han sido comunes desde el nuevo gobierno, y la policía no ha tenido la fuerza permitida para poder dar contra los delincuentes.