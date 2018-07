Entre Ríos (Argentina) . Nahir Galarza , la joven de 19 años que asesinó a su novio Fernando Pastorizzo , recibió la sentencia de cadena perpetua, el pasado martes en Gualeguaychú , y el padre de la sentenciada mostró su satisfacción con el fallo de la justicia argentina.

Como se sabe, el juzgado de la ciudad de Gualeguaychú , en la provincia de Entre Ríos (este), consideró por unanimidad a Galarza "autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser una persona con la que mantenía una relación de pareja" desde hace cuatro años, pese a que ella había alegado que su vínculo era "ocasional".



"La única vencedora es la justicia. Hoy triunfó la justicia, triunfó la verdad. Fernando no va a estar más entre nosotros, pero esto sienta un precedente. El fallo es una caricia al alma. No me siento aliviado, sí tranquilo. La gente sabe que fue un asesinato a mansalva, de una manera cruenta. Siempre fuimos con la verdad y de frente", sostuvo Gustavo Pastorizzo , padre de Fernando a los medios.

En la lectura de la sentencia, el tribunal consideró acreditado que el pasado 29 de diciembre la acusada utilizó un arma de fuego reglamentaria para "menoscabar" la vida de Pastorizzo .



Galarza primero le disparó por la espalda "a quemarropa" mientras viajaban en una moto y, después, cuando el joven ya estaba "mortalmente herido" en el suelo, volvió a disparar contra él.



Por su parte, El abogado de Nahir, Horacio Dargainz , señaló a la prensa: “A nosotros, con un equipo de entre quince y veinte personas, nos llevó dos a tres meses analizar todos los videos y mensajes. ¿Cómo en tan poco tiempo el tribunal pudo analizar todo?”, se preguntó el letrado. “Físicamente no te da el tiempo para analizar toda la prueba. Es un caso complejo, hay mucho para analizar”.

Sin embargo, la sentencia considera que no pudo acreditarse que Galarza hubiera sido víctima de violencia de género, como alegaba su defensa, por lo que "no se advierte elemento alguno que pretenda inferir que la pena no guarde proporcionalidad", señaló el tribunal.