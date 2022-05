Las últimas palabras del presidente de México causaron revuelo. En su última conferencia este jueves en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que además de cuidar a los elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, su gobierno también cuida a las bandas con la premisa de que “son seres humanos”. Naturalmente, políticos y usuarios de las redes sociales reaccionaron negativamente ante esto.

“Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos”, declaró López Obrador. Sabiendo que México ha sido un país atacado constantemente por el crimen organizado durante años, al nivel de que gran número de sus provincias están bajo el control del crimen organizado; y conociendo los crecientes homicidios cometidos contra periodistas en este país, estas palabras no fueron aceptadas. Y que vengan del Presidente mismo, quien representa la Nación de manera simbólica, es visto como un chiste de mal gusto.

Tras las expresiones, el expresidente Vicente Fox cuestionó: ¿Somos ya un narcoestado?

lejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, señaló que las Fuerzas Armadas “no están para cuidar a los integrantes de las bandas, están para servir, proteger y defender a la Nación. Es lamentable la degradación a la que hoy se le somete”, escribió.

“Nunca antes las y los soldados, marinos y pilotos habían sufrido humillaciones como las que hoy enfrentan. Ellos dan su vida por nuestro país y por la ciudadanía, lo mínimo que el Gobierno de la República debería hacer es darles su lugar y respetar su entrega”, agregó el priista.

“A los dictadores no me los discriminen y a los violentos no me los hostiguen. Los demás preocúpense por tener sus conciencias tranquilas…”, escribió el periodista Víctor Trujillo.

El analista político Max Kaiser comentó que “es una de las declaraciones (confesiones) más graves que le he escuchado a un presidente de un país”.

“Y se atreve a decir esto dos semanas después de la muerte de Ángel Yael en Guanajuato a manos de la Guardia Nacional”, añadió el columnista del periodico mexicano El Universal y analista en temas de seguridad, Alejandro Hope.

“Jamás pensé oír a un presidente de México disculpar así su incompetencia y cobardía. Las fuerzas armadas huyendo como ratones, y en cambio haciéndola de albañiles. Como mexicano maldigo mil veces la hora en que se votó por este gobierno”, escribió el caricaturista Paco Calderón.

Habrá que esperar y ver la respuesta del presidente tras la reacción negativa de su discurso. Conociendo su popularidad en la población mexicana con sus novedosas y controversiales políticas públicas,, y en vista de las próximas elecciones, debe tener cuidado de no perder el favor del pueblo. Pero con sus descuidadas palabras y el número de muertes creciendo cada día, será un trabajo difícil de lograr.

