Estados Unidos. Hans Niemann se ha visto envuelto en bastantes controversias en poco tiempo. El joven campeón de ajedrez fue criticado de trampa por el campeón mundial de este juego, Magnus Carlsen, una vez que le ganó en una partida. Aunque Niemann admite haber usado trucos cuando jugaba partidas en el sitio web Chess.com de adolescente, pero admite que hacer trampas de nuevo sería completamente ridículo.

Una vez que se presentó para participar en los campeonatos nacionales de ajedrez, el equipo de seguridad del Club de Ajedrez Saint Luis le ordenó que se escaneara todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, para evitar que cargase con algún truco encima. Fue considerado algo extremado ya que los otros jugadores no fueron registrados de la misma manera.

Según la página web Chess.com, es probable que el muchacho haya hecho trampa en más de 100 cien partidos en línea, incluido algunos después de que cumpliera la mayoría de edad y algunos siendo parte de eventos con premio.

Aunque suene algo exagerado, en el mundo del ajedrez se ha tomado en últimos años muy en serio el tema de las trampas, ya que algunos jugadores han avanzado en técnicas tan elaboradas para hacer trampas que incluso han podido crear chips anales, que escondidos en esa zona del cuerpo le proporcionan información vital al jugador sin que nadie sospeche.

Cansado por ser acusado en entrevistas, Niemann soltó este comentario cuando le preguntaron por más detalles: “¿Quieren que me desnude por completo? Lo haré. No me importa porque sé que estoy limpio”.