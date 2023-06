Las cámaras de vigilancia en un gimnasio de Tampa, Florida, Estados Unidos; captaron el momento en el que una mujer se salvó de ser violada por un sujeto en un desolado gimnasio. Aunque fueron terribles momentos de alta tensión, la joven Nashali Alma pudo escapar ilesa. El acosador, identificado como Xavier Thomas-Jones, fue atrapado por las autoridades horas después del incidente.

La oficina del condado de Hillsborough mostró al público el video del incidente, grabado originalmente el 22 de enero en el gimnasio de un edificio de apartamentos. El jefe de policía de Hillsborough, Chad Chronister, criticó el despreciable acto.

Alma le contó los hechos a las autoridades. La joven de 24 años entrenaba a las 10 de la noche cuando entró el desconocido en el gimnasio. Alma inicialmente no mostró temor porque había visto anteriormente al hombre en el edificio, creyéndolo otro miembro del gym.

En un momento, cuando ella se estaba ejercitando, Thomas se le acercó y la agarró de la muñeca mientras le gritaba. La joven forcejeó brevemente con el sujeto y corrió a la otra sala del gimnasio mientras intentaba llamar al 911 con su teléfono celular. Sin embargo, Thomas-Jones la siguió y consiguió tomarla de la cintura y tumbarla en el suelo, en donde siguió el forcejeo.

Las cámaras de vigilancia pudieron capturar todo el momento, razón por la que el perpetrador pudo ser inmediatamente identificado por las autoridades, quienes subieron las imágenes a las redes. Luego de la captura, Thomas-Jones confesó que era él quien aparecía en el video y que tenía la intención de tener relaciones sexuales con la joven, según informa Fox4News.

Pese a todo, Alma admitió que no tuvo tanto miedo como se piensa. “Cuando ocurrió, no sentí pánico”, comentó a las autoridades. “Ejercito mucho, por lo que pensaba que podría aguantar en gran parte su fuerza. Me han comentado que si sigues luchando, eventualmente se cansan. Yo seguía insistiendo y eso lo llegó a cansar y paró.”

Cuando se liberó, Alma corrió del gimnasio para buscar resguardo en otro apartamento cercano. Thomas-Jones, por su parte, volvió a su piso, antes de ir a la casa de otra mujer y empezar a acosarla. Entró en su apartamento, lo que fue suficiente para que el novio de la nueva víctima se levantase y lo persiguiera hasta que dejara el edificio.

Woman fights off attacker in empty gym pic.twitter.com/st2i0TogYr — CCTV IDIOTS (@cctvidiots) June 29, 2023

Las autoridades llegaron pronto al apartamento de Inwood Park en West Waters Avenue. Según la información recabada, Xavier Thomas-Jones vivía en el condominio.

El perpetrador admitió a las autoridades de que había atacado a Alma con la intención de acostarse con ella; al igual que con la segunda mujer que acosó. Por el momento, es acusado de agresión sexual, falso encarcelamiento, y secuestro. Se encuentra actualmente encerrado en la cárcel Faulkenburg.

Xavier Thomas-Jones, el acosador.