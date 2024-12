Amazon donará un millón de dólares al fondo de investidura de Trump

Al mismo estilo que Mark Zuckerberg, Amazon anunció este jueves que donará un millón de dólares al fondo inaugural del presidente electo Donald Trump.

Para The New York Times, la decisión de Jeff Bezos -dueño de Amazon- esta actitud es parte de un patrón "en el que las empresas tecnológicas y sus líderes están tomando medidas para reparar sus relaciones con Trump".

Meta, la empresa matriz de Facebook, anunció el miércoles que aportó un millón de dólares al fondo inaugural, lo cual ocurrió semanas después de que Zuckerberg se reuniera con Trump en Mar-a-Lago.

Bezos y Trump no tenían una buena relació, pero al final de la campaña presidencial todo comenzó a cambiar cuando el también dueño de The Washington Post decidió que el periódico no se pronunciaría a favor de ningún candidato presidencial, lo cual fue interpretado como un tácito apoyo al republicano considerando que en la redacción ya había un documento de respaldo a Kamala Harris.

Trump dijo el jueves que Bezos se reuniría con él la próxima semana. El presidente electo, de acuerdo con NYT, aseguró que quería recibir ideas de Bezos y otros líderes tecnológicos.

