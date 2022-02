Jeren A. Miles era el director global de desarrollo de comunidades de Meta, matriz de la red social Facebook, y fue despedido de la compañía luego de que una red de búqueda de pedófilos lo atrapara.

Según información de TechCrunch, el exdirectivo apareció en un vídeo viral donde reconoce haber mantenido “comunicaciones gráficas e inapropiadas” con un menor de 13 años.

Esta situación, evidentemente grave, provocó su salida de la empresa. El vídeo fue difundido por PCI Predator Catchers, un grupo que tiene como finalidad cazar pedófilos.

El material en cuestión fue publicado en YouTube y se hizo viral posteriormente en otras plataformas. Se desconoce si Meta despidió a A. Miles o si él mismo pidió su renuncia ante la ola de ataques que se le venía encima.

“La seriedad de estas acusaciones no puede ser exagerada. El individuo ya no es empleado en la empresa. Estamos investigando activamente esta situación y no podemos proporcionar más comentarios en este momento”, mencionó un portavoz de Meta al citado medio.

Este hecho, aunque es ajeno a la empresa directamente, ha perjudicado la imagen de Meta, que parece no encontrar un tiempo de tranquilidad continua.

Este hecho llama más aún la atención pues hace algunos años se descubrió que existían muchos grupos de pedófilos en la red social que compartían material inapropiado de menores.

Aunque Facebook actuó contra las agrupaciones, lo hizo de forma tardía, algo que también es característico de la red social, egún indicó el medio Hipertextual.

