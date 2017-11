Allison Mack, actriz de 'Smallville', es acusada de liderar una macabra secta sexual

Allison Mack, la actriz de 35 años de edad, conocida por haber estado en la exitosa serie 'Smallville' —como la amiga periodista de Súperman, Chloe Sullivan— es acusada de ser una de las líderes de una secta sospechosa de maltratar a las mujeres que la integran, según el diario británico Daily Mail.

De acuerdo a lo publicado el mes pasado por The New York Times, Mack participaría en una hermandad secreta que marca a mujeres en su cuerpo, las pone en dietas de hambre y las golpea si no reclutan suficientes "esclavos".

La sociedad secreta se llama DOS, y es el rostro oculto del grupo de autoayuda NXIVM, el cual ofrece grupos de superación personal y entrega claves para una vida exitosa y gratificante.

Según el Daily Mail, el fundador del grupo es Keith Rainere. Sus integrantes son obligadas a proporcionar fotografías o información comprometida a su maestra, quien sería Allison Mack.

Tras la publicación del reportaje en The New York Times, el NXIVM se defendió y dijo públicamente que las fuentes no eran confiables y que buscarán "corregir todas estas mentiras".