Berlín. [AFP]. Miles de personas se movilizaron el viernes en Alemania, especialmente en Berlín y Colonia, con motivo de un día internacional de acción por el clima organizado por el movimiento “Fridays for future” (Viernes para un futuro), dijo la policía.

En Berlín, la policía estima la presencia de unas 10.000 personas mientras los organizadores hacen referencia a unos 21.000 participantes.

En su mayoría con mascarillas, los jóvenes manifestantes desafiaron a la lluvia y se reunieron frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo.

Varias personas en bicicleta, procedentes de diferentes barrios de la capital alemana, convergieron hacia el lugar de la reunión.

Los organizadores instaron reiteradamente a los participantes a respetar las distancias físicas.

“La protección del clima no puede esperar más”, “No hay un planeta B” o “No quemen mi futuro”, se leía en algunas de las pancartas alzadas por los manifestantes.

Los organizadores berlineses de la manifestación denuncian la política del gobierno de Angela Merkel, en particular la continuación hasta 2038 de la explotación de minas de carbón.

En Hamburgo, 6.000 personas participaron en esta primera movilización por el clima desde hace varios meses; 7.000 en Colonia (oeste); 6.000 en Friburgo y 3.000 en Bonn, según los recuentos de la policía.

Sin embargo, las autoridades locales habían limitado el número de participantes en varias ciudades debido al brote de coronavirus.

En Múnich, la manifestación de gran envergadura prevista fue finalmente cancelada debido a las altas tasas de contagios en la capital bávara y sustituida por una reunión de 500 participantes.

VIDEO RECOMENDADO

Perú es el país con el mayor número de desempleo en Latinoamérica según la OIT