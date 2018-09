Para no creerlo. Un triatleta solo pagó 26 dólares luego de asistir a un buffet de sushi en Alemania y comer más de 300 raciones, superando así al mismísimo 'Homero Simpson'.

¿Y qué recibió como premio por tal proeza? El dueño del negocio decidió declararlo 'persona non grata' y nunca más podrá volver a entrar al local.

Esta es la historia de Jaroslav Bobrowski, deportista que sigue una dieta especial, la cual va acompañada de un hambre inimaginable. Cuando llegó al local, pidió más de 100 platos de sushi, en el que cada uno venía con tres piezas.

"Cuando fui a la caja, quería dar propina, pero el camarero no quería aceptar eso. De ahora en adelante estoy prohibido porque estoy comiendo demasiado. Estaba aturdido", sostuvo el triatleta a la cadena alemana Newsweek luego de su experiencia en el restaurante.

Mientras que las declaraciones del dueño del local denotaban su indignación en cada una de sus palabras. "Esto no es normal, cuánto come. Yo mismo he muerto después de 13 platos, pero siempre tomaba cinco o siete platos a la vez, así que había un espacio en el carrusel de sushi y el otro, los huéspedes nos preguntaron si habíamos escatimado en el pescado", manifestó a Bild.

Si bien el incidente no ha quedado más que en lo anecdótico, Bobrowski sabe que la próxima vez que visite un negocio similar no debe abusar de su apetito.