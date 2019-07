Corea del Norte detuvo a estudiante australiano Alek Sigley por espionaje

Kim Il Sung University Student Card. Proof that this person is a postgraduate student in the College of Literature.

김일성종합대학 학생증. 문학대학 박사원생임을 증명함.@TongilTours#NorthKorea #DPRK #KimIlSungUniversity #Pyongyang #김일성종합대학 #북한 #평양 pic.twitter.com/UNr74qtDbQ