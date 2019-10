El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se mostró orgulloso de su hijo, Estanislao, quien es un conocido drag queen y transformista, y que el político procreó con Marcela Luchetti, con quien estuvo casado hasta 2005.

¿Pero quién es Estanislao Fernández? Se trata de un joven de 24 años, que en redes sociales se hace llamar ‘Dyhzy’ y que se popularizó por extender la práctica del transformismo en la sociedad argentina.

En redes sociales, y tras el triunfo electoral de su padre, Estanislao sumó más de 180 mil seguidores en Instagram, donde expone un catálogo de fotos y videos de él caracterizando a famosas mujeres como Lady Gaga o Ariana Grande, o de personajes de cómics, como Pikachu o Jean Grey, la heroína de Marvel. Una praxis llamada también cosplay.

“Mi hijo es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida. Cuando entró en el mundo del cómic y en el anime japonés comenzó a disfrazarse”, señaló Fernández a Radio con vos.

“Fue llamativo. Lo hizo muy bien, tan bien que lo empezaron a invitar a festivales en el mundo”, agregó.

Estanislao tuvo oportunidad de exhibir su talento en las últimas tres ediciones del Comic-Con en Estados Unidos.

“Cuando le empezó a ir bien, comenzó a hacer personajes femeninos del cómic. Después, terminó en figuras del drag queen, que son disfraces y fotos que él hace, artísticamente hablando”, explicó.

Esta es la faceta más popular de Estanislao. Sin embargo, la rutina de su vida diaria transcurre entre sus labores para una compañía de seguros y el tiempo que comparte con su novia.

“Es un chico de perfil bajo. Trabaja en una compañía de seguros y hace dos años vive con la novia”, detalló su padre y agregó que su heredero es “muy reconocido” en el ambiente del transformismo y que ello lo hacía sentir “orgullo de mi hijo” de su vástago.

UNA COSA RARA

Para cuando su padre anunció sus aspiraciones políticas, Estanislao Fernández pensó que su faceta como draq queen y transformista había llegado a su fin porque sintió que todo iba a ser “peor” debido a los cuestionamientos a estos personajes.

“Cuando me lo contó fue un balde de agua fría, porque no estaba al tanto ni lo esperaba. Lo primero que se me vino a la cabeza fue ‘acá se termina esto para mí, voy a tener que cuidarme’. Si ya me venían diciendo cosas por hacer drag en eventos o, incluso, por ir de hombre disfrazado y que me vean como una cosa rara, ahora va a ser peor. Gracias a Fabiola (novia de su padre) lo empecé a ver como una oportunidad para que todas estas problemáticas se vuelvan visibles" precisó Estanislao a Página 12 de Argentina.