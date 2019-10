Alberto de Belaunde, excongresista de la República se mostró muy entusiasmado tras haber ganado el premio 2019 Tammy Baldwin Breakthrough Award, distinción que se entrega anualmente a políticos con carreras que se encargan de impulsar la igualdad para personas integrantes de la comunidad LGBTI+.

En conversación con Perú21, el exlegislador se mostró contento de ser el primer político latinoamericano en recibir este reconocimiento internacional.

“Me acabo de enterar hace algunos minutos. Estoy contento y orgulloso de ser el primer latinoamericano que gana este premio. Creo que esto permitirá poner al Perú en el mapa y que más organizaciones y líderes alrededor del mundo conozcan cómo venimos luchando para tener una sociedad más justa e igualitaria”, precisó.

“Es una alegría el momento en el que ocurre. Justo la semana pasada se disolvió el Congreso. Por un lado la satisfacción de poder ayudar, pero también está esa sensación de frustración y tristeza de no haber podido lograr todo que pudo haberse logrado. Este tipo de reconocimiento sirven para fortalecer la certeza que estamos por el camino correcto. Yo seguiré impulsando la igualdad desde el espacio en el que me encuentre. Veremos qué trae el futuro”, agregó.

PROYECTOS FUTUROS

Asimismo, De Belaunde indicó que, en noviembre, viajará a Estados Unidos para recibir el premio junto a la senadora Deb Butler, quién también fue reconocida por su destacada labor en la lucha por la igualdad desde la política.

“El próximo mes estoy viajando a Washington para participar del evento anual del Victory Institute, donde tendré la oportunidad de hablar del Perú con gente de todo el mundo. Para mí, es un honor compartir el premio con Deb Butler, quien es una líder excepcional y muy valiente. Es una senadora demócrata del Carolina del Norte, un estado conservador. Vamos a poder conversar más, me entusiasma mucho ese encuentro”, aseveró.

Finalmente, el exparlamentario señaló estar agradecido con el apoyo que recibió.

“Alguien me nominó, no sé bien quién. Las nominaciones son anónimas. Ellos hicieron una selección y, de todos los nominados, se eligió a siete finalistas. Yo fui uno de ellos. El ganador se escogió por los votos de la gente. No me han dicho aún el número de votos que tuve, pero he recibido apoyo de amigos peruanos, también de Chile, Colombia y Bolivia. Haber sido el único latinoamericano nominado, ayudó a que nuestros países vecinos me apoyarán y vean esto como una causa común”, puntualizó.