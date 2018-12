En español, inglés y portugués. Diversos medios de EE.UU., Rusia, Chile y Brasil reportaron el rechazo del gobierno de Uruguay a la solicitud de asilo pedido por el ex mandatario del Perú, Alan García . Esta decisión fue tomada la mañana del lunes y fue informada por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

El portal ruso RT reportó la decisión haciendo hincapié que el caso que involucra al político del APRA es por el caso Odebrecht.

"El gobierno de Uruguay ha negado hoy el asilo que pidió el ex presidente peruano, Alan García, investigado por el caso Odebrecht. "No concederemos el asilo político al ex presidente Alan García", anunció el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en una rueda de prensa conjunta con el canciller Rodolfo Nin Novoa.

RT informó además de las declaraciones del presidente uruguayo: "Tras un profundo estudio de la situación (se ha concluido que el caso de García) no es una persecución política". Asimismo el medio ruso resaltó que la decisión del gobierno de Tabaré Vázquez son por "consideraciones estrictamente jurídicas".

"Se tuvo en cuenta que la justicia peruana es la que está investigando por presumibles delitos económicos al señor Alan García", escribió RT.

ABC de EE.UU. informó este hecho señalando que el ex mandatario Alan García tiene orden de impedimento de salida y que un juez ha retenido su pasaporte por un caso de corrupción.

ABC señaló que esta información fue confirmada por el canciller peruano Néstor Popolizio y que el político aprista había abandonado el consulado en Lima en un auto plateado.

El portal estadounidense reportó también las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez quien manifestó que no existían evidencias de que Alan García es un perseguido político.

La Tercera de Chile informó la medida e indicó que el político aprista es "investigado por la justicia por supuestamente haber recibido pagos irregulares de parte de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht".

El medio chileno recalcó la orden dictada por Tabaré Vázquez: "En consecuencia se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos hablado con el canciller del Perú para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática”.

El Observador de Uruguay, uno de los medios que siguió más de cerca el caso, también reportó la noticia empezando por las declaraciones del presidente uruguayo.

El País de Uruguay, diario que también estuvo detrás del caso del asilo político a través de columnas de opinión y entrevistas con políticos peruanos y uruguayos, también informó de este hecho.

Otro diario uruguayo que informó de la decisión del presidente Vázquez es Ecos, el cual precisó que el aprista "es investigado por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. Sobre su contra pesaba una orden judicial que le impedía abandonar su país por 18 meses, justamente desde el 17 de noviembre".