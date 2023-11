En Estados Unidos, el alcalde de Smiths Station, FL “Bubba” Copeland, atentó contra su vida luego de que un medio periodístico conservador develara la vida secreta de la autoridad edil: solía vestirse como mujer.

‘1819 News’ publicó que Copeland, casado y con tres hijos, publicaba fotos de él mismo en internet vestido de mujer bajo el seudónimo de Brittini Blaire Summerlin.

Según New York Post, ‘Brittini’ se describía como una “chica transgénero con curvas en transición, a la que le encanta sonreír, la ropa y los zapatos”.

Copeland, además, era un conocido predicador de la Primera Iglesia Bautista de Phenix City y luego de las revelaciones tuvo que dar explicaciones ante sus fieles.

“He sido objeto de un ataque en Internet. Un artículo que fue escrito sobre mi capacidad como alcalde [y] mi capacidad como pastor. El artículo no trata de quién o qué soy”, dijo.

También explicó que su esposa sabía que se vestía como mujer -incluso con la ropa de ella- y que todo era un “pasatiempo inofensivo”.

“Sí, me he tomado fotos con mi esposa en la privacidad de nuestra casa en un intento de humor porque sé que no soy un hombre guapo ni tampoco una mujer hermosa (...) Pido disculpas por cualquier vergüenza causada por mi vida privada y personal que se haya hecho pública”, expresó.





Número de ayuda

El Ministerio de Salud (Minsa) habilitó la Línea 113, opción 5, si deseas recibir orientación en momentos de ansiedad, depresión, bullying, drogadicción, alcoholismo, violencia familiar, etc.

Es una llamada gratuita a la que puedes comunicarte las 24 horas del día, durante todo el año.





