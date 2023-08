Una de las mayores detenciones en masa contra la homosexualidad en Nigeria. Este martes, la policía del país africano informó que arrestó al menos a 67 personas que asistían a una boda gay en un hotel en Ekpan, estado de Delta.

Según información de AP, la detención se produjo el lunes a las 2 de la madrugada en un evento privado. Bright Edafe, un vocero policial, contó que inicialmente arrestaron a doscientas personas, pero solo 67 fueron llevados presas.

Mencionó que los hechos se produjeron a raíz de un video que registró la boda y que, como policías, no podían quedarse de brazos cruzados, ya que en dicho país la homosexualidad está prohibida: “Estamos en África y estamos en Nigeria. No podemos copiar el mundo occidental porque no tenemos la misma cultura”, declaró Edafe a la prensa.

Cabe agregar que los arrestos de personas homosexuales son muy frecuentes en Nigeria, el país con mayor densidad demográfica del continente. Asimismo, tienen la Ley de Prohibición del Matrimonio de Personas del Mismo Sexo, la cual incluye penas de hasta catorce años de prisión o diez para sus cómplices. Desde el 2013, dicha legislación ha recibido una lluvia de críticas, aunque gran parte de nigerianos la apoyan.





