Hong Kong. Los ciudadanos de Hong Kong acudieron masivamente a las urnas desde primera hora de la apertura de los colegios electorales en unos comicios a concejales de distrito en los que se espera una participación récord tras cinco meses de protestas, constató Efe.

Largas colas de votantes de todos los edades era la escena habitual en todos los centros de votación antes de la apertura de la urnas a las 7.30 hora local (00.30 GMT), y dos horas después la participación ya alcanzaba el 10,4 %, el triple del 3,85 % que se registraba a esa hora en las municipales de 2015.

Se han registrado 4,1 millones de votantes, en una ciudad con una población de unos 7,5 millones de habitantes, para votar en unas elecciones a las que se han presentado 1.090 candidatos que se disputan 452 puestos de concejal en los 18 distritos que conforman Hong Kong.

Se han registrado 4,1 millones de votantes, en una ciudad con una población de unos 7,5 millones de habitantes. (EFE)

La cifra de votantes registrados ha engrosado en un millón de personas adicional respecto a los comicios de 2015, de los que 392.600 se inscribieron en el último año, coincidiendo con las protestas, y el 58 % de ellos tiene entre 18 y 20 años.

Aunque el puesto de concejal tiene escasa relevancia política, las elecciones de hoy son vistas como un barómetro que servirá para medir el filón político del movimiento pro-democrático que ha encabezado las protestas de los últimos meses, así como el respaldo de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, alineada con Beijing.

“Los hongkoneses todavía tenemos la libertad de elegir y hoy vamos a elegir nuestras preferencias”, dijo a Efe Alex, un joven de 24 años que iba a votar por el candidato pro-democrático y que ha participado activamente en las protestas que comenzaron en junio.

La cifra de votantes registrados ha engrosado en un millón de personas adicional respecto a los comicios de 2015. (EFE)

Alex votó a primera hora de la mañana en el mismo centro de South Horizons, distrito de clase media-alta, que Joshua Wong, uno de los líderes pro-democráticos más visibles y el único candidato que ha sido vetado para concurrir a las elecciones.

“Aunque me hayan censurado en la boleta electoral o me encerraran en la cárcel, eso me anima a seguir luchando en el futuro con una mayor determinación”, aseguró Wong a los medios antes de votar.

También votó temprano la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, en el distrito de clase alta de Middle Levels, donde expresó su deseo de que los comicios sirvan para que la ciudad recupere la calma, ya que las últimas protestas fueron particularmente violentas.

“En los últimos días, hemos visto cómo nuestra sociedad recuperaba la paz. Muchos ciudadanos han valorado el retorno de la tranquilidad”, señaló Lam sobre la relativa calma que ha reinado en la ciudad los últimos cinco días para evitar la cancelación de las elecciones.

La mayoría de los hongkoneses acudió a votar temprano a raíz de varios mensajes que circularon por las redes sociales que advertían de que, si había altercados, las urnas se podrían cerrar forzosamente a las 10.30 hora local y solo ser contarían los votos registrados hasta ese momento.

Fuente: EFE