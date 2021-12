Muchas veces madres adolescentes toman la difícil decisión de entregar en adopción a sus hijos o incluso, en algunos casos, escogen otras vías por no tener las condiciones necesarias para darles calidad de vida. Esto pasó en Bolivia, donde una joven ofreció, a través de las redes sociales, a su bebé por nacer

La menor, quien no fue identificada, puso un anuncio para los interesados en llevarse a su bebé a cambio de 1500 bolivianos (US$ 217). Ella no puede mantenerlo, puesto que madre de otra menor y su pareja la abandonó.

Estas confesiones las brindó a una periodista del portal Unitel, quien se hizo pasar como una posible compradora. Ella simuló estar interesada para enterarse del caso. La joven le aseguró que era la primera vez que hacía esto.

“A ver si me puedes ayudar con unos 1.500 de plata. Ya sabes, mis curaciones (cesárea). Apenas voy a dar a luz… si me puedes entender un poco con esto. Si hubiese sido (parto) normal no hubiera pedido mucho”, argumenta la adolescente.

Durante la conversación, la periodista se muestra interesada y preocupada por concretar el intercambio. La joven le aseguró que solo faltaban días para el nacimiento de su bebé.

“Si usted no me falla, ya no voy a ofrecer a otras personas, voy a decir que ya está adoptado el bebé”, continuó señalando.

Como parte de la negociación, la joven le asegura que todo el trámite será real, incluso le propone crear un documento donde se compromete a renunciar a todos sus derechos como madre y entregarle la potestad a la posible compradora. Asimismo, facilitaría el registro del bebé con los apellidos de la mujer adoptiva.

“Para que no desconfíe, yo le puedo hacer un papel en una computadora, diciendo que estoy dándole a usted y a su esposo mi firma y su firma de usted”, propone.

Actualmente se desconoce si la mujer logró encontrar a alguien que desea adoptar a su bebé por nacer, puesto que, según aseguró, ha tenido varias personas interesadas en cerrar el trato.

VIDEO RECOMENDADO

Un bebé de 8 meses de nacido murió luego de ser atacado con una tijera, la culpable sería su madre. El hecho ocurrió en el anexo Retamas, provincia de Pataz. Según algunos testigos, los padres del menor habrían estado tomando, cuando ocurrió la tragedia. (Fuente: América TV)