Todo Chile está indignado tras la difusión de un video donde se puede ver cómo una adolescente tortura cruelmente a su gata Emma. La grabación, compartida en redes sociales, ha dejado atónitos y consternados a miles de cibernautas, quienes se han solidarizado con el caso de la minina

Erika Moreno, joven que se hizo cargo de la pequeña gata, dio a conocer que esta no pudo resistir las consecuencia de los golpes que recibió y finalmente perdió la vida.



Tal fue el impacto de lo ocurrido que se creó el hashtag #JusticiaParaEmma y se realizó una manifestación en Plaza Baquedano, en la comuna de Providencia.

Frente a esto, la madre de la menor salió a dar explicaciones, puntualizando que su hija sufre de problemas psiquiátricos.

“No la justifico, hice lo que tenía que hacer como mamá: acercarme a la PDI, a Carabineros, hacer todo el procedimiento que ellos me pidieron. Yo no he encubierto nada como la gente dice. Pido que me entiendan como mamá. Mi hija va a tener que ver que todo acto tiene consecuencias”, señaló la mujer a 24Horas.

“El diagnóstico que tiene, según la psiquiatra, es un trastorno psicótico, en el que ella escucha voces y ve visiones. Está controlada bajo medicamentos”, agregó la madre, quien asegura que incluso debió cambiar de casa junto a su familia por las amenazas recibidas.