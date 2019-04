Proponen vender cervezas sin helar para desalentar su consumo en México

Para desalentar el consumo de alcohol en la ciudad de México, una diputada de ese país propuso prohibir la venta de cerveza no refrigerada o en condiciones diferentes a la temperatura ambiente en los diferentes locales del país.

Se trata de María de Lourdes Paz Reyes, quien, a través de su propuesta, intenta que se modifique el artículo 36 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. La iniciativa se dio en la sesión plenaría del último jueves, en el Congreso mexicano.

En el comunicado firmado por Paz Reyes, propone la obligación de los dueños de los expendios de bebidas alcohólicas a disuadir la ingesta de alcohol. De acuerdo a la política, los consumidores no la beberán ni al interior o en plena vía pública porque no está helada.

POLÉMICA EN REDES SOCIALES



En Twitter, mediante el hashtag #ConLasCervezasNo, los consumidores cerveceros cuestionaron el proyecto.

Hablan de legalizar la marihuana mientras prohíben las cervezas frías.#ConLasCervezasNo", "Propongo que vendan los tamales de afuera del Metro fríos para combatir la obesidad.#ConLasCervezasNo", "A la diputada que tuvo la genial idea de proponer que las bebidas alcohólicas no se vendan refrigeradas, la invito a sentir el calor veracruzano haber si no se le antoja una cervecita bien fría #ConLasCervezasNo #veracruz", fueron algunos de los comentarios en la red social.

A pesar que el Congreso del país azteca, que en su mayoría está conformada por parlamentarios del actual presidente Andrés Manuel López Obrador al que también pertenece Paz Reyes, defendió la idea de la legisladora, admitió que no hay estudio científico que avale su proposición.

CONTRA LAS CHELERÍAS



¿Qué son las chelerías? Son puestos ambulantes ilegales que no poseen el permiso correspondiente para su instalación en la vía pública. Expenden bebidas alcohólicas y el dinero no se contabiliza en el Producto Interno Bruto (PIB), de México.



Además del consumo que se registra, este tipo de venta trae consigo la comercialización de droga en pequeñas porciones.

Según el informe Global Status Report on Alcohol and Health 2018, el consumo de alcohol en México fue de 6,7 litros de alcohol per capita.