Actriz y conductora mexicana reveló que fue violada por cura cuando tenía 8 años [FOTOS]

Recientes revelaciones de la actriz y conductora mexicana Ana Lucía Salazar remecieron el espectáculo azteca. A través de un extenso testimonio publicado en sus redes sociales, Salazar señaló que fue ultrajada sexualmente por un sacerdote de la institución católica Legionarios de Cristo en México. Ella solo tenía 8 años.

La figura mexicana además dio a conocer la identidad del supuesto agresor, el padre Fernando Martínez y pidió información en torno a su paradero para que responda por los hechos.

"Hola, mi nombre es Ana Lucía Salazar y estoy buscando información sobre el padre Fernando Martínez, yo soy una víctima del señor, él me abusó cuando yo tenía 8 años, estoy en su búsqueda y reuniendo información", precisó Ana Lucía Salazar.

NO ES LA ÚNICA VÍCTIMA



Pero eso no es todo. La ex concursante de La Academia manifestó además que ella no sería su única víctima aunque sí la primera en denunciarlo. En su manifestación pública, agregó que el sacerdote ha sido resguardado y protegido por años por su institución pese a haber destruido infancias.

Ana Lucía Salazar adjuntó en su mensaje una fotografía suya para cuando tenía 8 años y anotó además que así era cuando se le cruzó "el pederasta Fernando Martínez en Cancún, en 1991- 1992 en el Instituto Cumbres".

También señaló que el colegio y los padres de las víctimas decidieron callarlas a pesar de que el clérigo tenía antecedentes de otras violaciones sexuales que cometió en Cumbres de México.

"La gente que sabe de su historia, de los abusos que cometió en los 80 en el Cumbres de México, y después de eso, lo encubrió la Legión y lo reubicaron a Cancún, en donde abusó de nosotras y de ahí lo dirigieron a Salamanca... de ahí le hemos perdido la pista a sus acciones en Salamanca y dónde esté exactamente", agregó Salazar.

