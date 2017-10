US$32 millones fue lo que pagó el ex presentador estrella de la cadena estadounidense Fox News, Bill O'Reilly, para cerrar una demanda por acoso sexual en su contra, según reveló The New York Times. La afectada era una analista que aparecía en su programa, Lis Wiehl, quien trabajo allí durante 15 años.

Este ya era el sexto acuerdo y el más cuantioso alcanzado por O'Reilly o por la compañía matriz de su cadena, 21st Century Fox, la cual estaba al tanto de las quejas de la afectada.

Lis Wiehl, la analista que fue acosada por O'Reilly.

Fox News le ofreció a O'Reilly "un contrato récord" en febrero, que le reportaría 25 millones de dólares al año durante los siguientes cuatro. La cadena dijo "ciertamente habría querido renovarlo" porque era "la mayor estrella en la televisión por cable" después del fichaje de la presentadora Megyn Kelly por NBC.



Las alegaciones de Wiehl contra O'Reilly abarcan acoso continuado, una relación sexual no consentida y el envío de material sexualmente explícito. Según el abogado del presentador, O'Reilly y Wiehl mantenían una "amistad" de 18 años en la que ella a veces le había ofrecido asesoría legal.

De acuerdo a la red televisiva, en el contrato del expresentador se contemplaba su despido si llegaban a oídos de los directivos nuevas alegaciones de acoso.

O'Reilly fue despedido en abril

Cabe recordar que, en abril, los directivos de la cadena lo despidieron días después de que salieran a la luz las compensaciones para cerrar demandas de cinco mujeres contra O'Reilly, y que ascendían en conjunto a US$13 millones desde 2002.

La información sobre este acuerdo, el más cuantioso de los que se conocen en torno al escándalo por acoso en Fox News, llega en medio de otra polémica por acoso sexual protagonizada por el productor de cine Harvey Weinstein. También se sumó una nueva denuncia en contra del escritor y guionista hollywoodense, James Toback, acusado por 38 mujeres de acoso sexual.