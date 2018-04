Academia Sueca: Evalúan no conceder Nobel literario

La Academia Sueca podría no conceder el Nobel de Literatura este año por el escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales que ha creado una crisis en la institución con la salida de cinco miembros, informó el presidente de la Fundación Nobel, Carl-Henrik Heldin.

Varias personas del Comité del Nobel de Literatura y la Academia Sueca consideran que el premio no debería fallarse este año y que eso serviría para recuperar la confianza y reparar las heridas.

“Estamos en el medio de una discusión. No voy a decir nada, pero dentro de poco se aclarará qué ocurre con ese punto”, declaró el secretario de la Academia Sueca, Anders Olsson. Mientras tanto, uno de los miembros de la academia, Per Wästberg, dijo que hasta dentro de un par de semanas no se podrá dar una respuesta.

El Nobel de Literatura ha sido declarado desierto en varias ocasiones y no fue concedido durante las guerras mundiales del siglo pasado.