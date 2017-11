Ricardo Cruciani, un prominente neurólogo de 63 años de edad, tenía una extraordinaria reputación como médico, pero la usó para aprovecharse de sus pacientes en una clínica en Filadelfia (Estados Unidos), según consignó la agencia AP.

Por lo menos 17 mujeres en Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey han acusado al doctor Cruciani de conducta inapropiada que se remonta una decena de años atrás. Ahora enfrenta más acusaciones de que abusó de pacientes vulnerables en centros médicos en tres estados.

Las mujeres han reportado los incidentes a la policía o han contratado abogados para entablar demandas civiles, según una investigación en la que The Associated Press revisó los documentos pertinentes y habló con el abogado y con tres de las mujeres acusadoras.

Ellas, dijeron a The Associated Press, sentían en ese entonces que no tenían alternativa a ver al doctor, pues era especialista en síndromes inusuales que causan un gran dolor debilitante. Desesperadas por su condición, veían a Cruciani como su única esperanza y él lo sabía por lo cual se aprovechaba de ellas, según las denuncias.

ATAQUES

De acuerdo a una declaración jurada de la policía de Filadelfia, Cruciani —ex presidente del departamento de neurología de la Universidad Drexel de Filadelfia— atacó a siete pacientes en 2016.

Las mujeres, de 31 a 55 años de edad, describieron los besos y otras formas de contacto no deseadas. Una paciente dijo que Cruciani trató de obligarla a tocar sus genitales y que luego se masturbó frente a ella.

La Universidad de Drexel lo despidió en marzo después de una investigación interna. Cruciani tiene programado comparecer el martes para una audiencia judicial preliminar sobre cargos menores que incluyen ataques indecentes.

La policía de Hopewell y la fiscalía del condado de Mercer confirmaron que Cruciani está bajo investigación, pero se negaron a ofrecer detalles.

Los problemas legales de Cruciani podrían estar empezando.