Risrona Simorangkir, de 29 años, es madre de una niña de siete años y de un bebé. De ellos sube fotos constantemente fotos a la red social Facebook. Un día de marzo encontró un blog que hablaba sobre un grupo que compartía imágenes de pedofilia y abuso infantil. Entonces le advirtió a sus amigas y decidieron averiguar más uniéndose a él. Toda esta historia la contó a la BBC.

"Tenemos una comunidad online para madres donde discutimos temas de crianza y la vida en general. Y después de publicar el texto en ella, algunas de nosotras intentamos unirnos al grupo para juntar evidencias y discutir sobre lo hallado", cuenta la joven al citado medio.



Se trata de un grupo —cuyo nombre no decidieron publicar dado que existe una investigación en curso— que, según la BBC, "tenía más de 7.000 miembros, que produjeron y distribuyeron al menos 400 videos y 100 fotos de abuso infantil", según consignó la policía de Indonesia tras los arrestos.

Una amiga Risrona, Michelle Lestari, comenzó a juntar evidencias, entre capturas de pantalla de conversaciones, vínculos del perfil de los administradores, números de teléfono, y con toda esta información denunció a la policía. Sus hallazgos permitieron a los agentes detener a cinco sospechosos el pasado 14 de marzo.

Ella es Risrona Simorangkir, la madre que se infiltró al grupo de pedofilia en Facebook. (BBC) Ella es Risrona Simorangkir, la madre que se infiltró al grupo de pedofilia en Facebook. (BBC) Ella es Risrona Simorangkir, la madre que se infiltró al grupo de pedofilia en Facebook. (BBC)

Según afirma el citado medio, "las autoridades señalaron que están trabajando en coordinación con el FBI, ya que sospechan que algunos miembros están vinculados con redes internacionales." El grupo de Facebook, que ya había sido denunciado por otros grupos de padres, fue dado de baja por la empresa.

"Uno de los sospechosos se unió a 11 grupos de WhatsApp que vinculan a 11 países. Intercambian material pornográfico entre países. Indonesia envía uno y alguien en Norteamérica envía otro", dijo a la BBC el vocero de la policía de Yakarta, el comandante Argo Yuwono.



"No son humanos"

Risrona Simorangkir cuenta a la BBC que ingresó al grupo de Facebook por cuatro horas y no más porque no lo pudo soportar. "El contenido era horrible. No son humanos (quienes publican esas cosas)". Lo primero que advirtió es que los miembros del grupo llaman a sus víctimas lolly, diminutivo de lollipop o chupetín.

"Cuentan cómo puedes acercarte a un niño y seducirlo para que tenga sexo contigo, qué puedes hacer para asegurarte de que no se lo cuenten a sus padres, y cómo puedes tener sexo con niños sin hacer que sangren", afirma. "Una persona contó una historia sobre su víctima y reveló que era su sobrina. Era aterrador", agregó.



Pedofilia "Esta es la punta del iceberg", dice la policía en Indonesia sobre este caso. (Getty) Pedofilia

El vocero de la policía de Yakarta, el comandante Argo Yuwono, le contó a la BBC que "uno de los sospechosos se unió a 11 grupos de WhatsApp que vinculan a 11 países. Intercambian material pornográfico entre países. Indonesia envía uno y alguien en Norteamérica envía otro", por lo que no descartan que existan vínculos con redes internacionales.

El director ejecutivo de la ONG indonesia ICT Watch, Donny B.U., dijo a la BBC que esto "es solo la punta del iceberg", puesto que existen muchos otros grupos de pedofilia ocultos en la red, "que están encriptadas". Risrona Simorangkir termina diciendo que ahora configurará su cuenta de Facebook para hacerla privada.