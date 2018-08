La senadora de Argentina , Gladys Gonzáles, tuvo un emotivo y contundente discurso a favor de la despenalización del aborto, en el intenso y acalorado debate que se realiza en el Parlamento.

"De corazón lo digo. Sueño para las mujeres lo mismo que para mis hijas. Que se enamoren, que planifiquen tener sus hijos como yo lo planifiqué. Sueño con que no tengan que tomar nunca esa decisión...", dijo la legisladora Gladys Gonzáles, al borde de las lágrimas, durante su exposición en el Senado de Argentina.

"Queremos salvar las dos vidas y ni siquiera estamos salvando una. Todos sabemos que se trata de muertes evitables, no podemos esperar un minuto más", sentenció la legisladora.

Gladys Gonzáles indicó que se debe implementar una política de educación sexual, prevención y de protección. Una deuda pendiente por parte de las autoridades hasta el momento en el país sudamericano.

No obstante, dijo que de ninguna manera se puede justificar que el Estado de Argentina cierre las puertas al sistema de salud de las mujeres que están tomando la difícil decisión de avanzar o no con un embarazo no deseado.

Recordemos que, la iniciativa en debate, que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de junio pasado en una ajustada votación, garantiza el aborto dentro de las 14 semanas de gestación "con el solo requerimiento de la mujer".

Más allá de la semana 14 de gestación, el aborto se garantiza para el caso de que el embarazo haya sido producto de una violación, en caso de que estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

El proyecto permite la objeción de conciencia de los profesionales de salud, pero no de las instituciones médicas que se nieguen a practicar abortos.

Uno de los principales argumentos de quienes apoyan que el aborto sea "seguro, legal y gratuito" es que en Argentina se producen supuestamente unos 500.000 abortos clandestinos al año, una cifra que han objetado numerosos especialistas que comparecieron en la Cámara Alta.

Fuente: Agencias