Maruja Hermoza Castro vive una pesadilla porque no puede regresar con su familia al Perú. Viajó en febrero a España junto a su hija Andrea, una adolescente con discapacidad cuya esperanza de vida dependía de la visita a una médico en Barcelona. La joven tiene Síndrome de Rett, una enfermedad genética que no le permite valerse por sí misma: no puede hablar, vive atada a una silla de rueda y usa pañales.

Maruja decidió hacer la travesía de más de 10 mil kilómetros junto a su hermana y su madre, una persona de la tercera edad que tiene toda la confianza de su nieta Andrea. Compró los pasajes, pagó la estadía completa y gastó todos sus ahorros en esta oportunidad única para su niña. La idea era llegar a Europa, recibir la opinión de la experta y regresar a Lima.

La familia de Maruja tras enterarse que el vuelo excepcional en el que iban a regresar a Lima fue cancelado.

Lamentablemente, mientras permanecían lejos de casa, se reportó el primer caso de coronavirus en el país y el número de contagios aumentó, al punto que el presidente Martín Vizcarra anunció la suspensión de la llegada de vuelos provenientes de Europa y Asia desde el lunes 16 de marzo.

Esta medida fue un balde de agua fría para Maruja: la cita médica de Andrea, reservada desde octubre de 2019, estaba programada para el jueves 19 y el pasaje de retorno de la familia tenía como fecha el 22 de marzo.

Pese a sus esfuerzos, no lograron regresar antes del cierre de las fronteras y quedaron varadas en Barcelona. Pero una luz de esperanza las animó a seguir intentando: el Gobierno anunció “vuelos excepcionales” para pasajeros vulnerables, es decir, para peruanos en riesgo que no sean residentes en el extranjero. Ellas cumplen con estas condiciones: viajaron por motivos de salud, Andrea es una persona con discapacidad y su abuela es una persona anciana.

Un compatriota que también continúa varado en España les confirmó esta información y le comentó a Maruja que el mismo Consulado se comunicó con él a través de correo electrónico para decirle que hay pasajes disponibles de Madrid a Lima a través de la página web de la aerolínea Iberia .

Pese al costo que representaba para su economía, decidió comprar pasajes para toda la familia porque la salud de todos sus integrantes, especialmente de Andrea y su abuela, estaba en juego. Llegaron al aeropuerto de Barajas y en la pantalla de vuelos programados leyeron “Lima”. Hasta ese momento, todo estaba listo para su retorno.

No pasó mucho para que todo vuelva a convertirse en un caos: el vuelo de Iberia Madrid-Lima fue cancelado minutos antes de que pasaran a sala de embarque sin mayores explicaciones. Otra vez estaban varadas en un país que no es el suyo.

¿Primero sí y luego no? El vuelo a Madrid-Lima estaba programado. Luego fue cancelado si previo aviso. ¿Qué fue lo que pasó?

El correo del consulado de Perú en España que recibió uno de los peruanos que también está varado en el país junto a Maruja. En este documento se confirma que el vuelo Madrid-Lima de Iberia estaba autorizado.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Embajada de Perú en España a través de sus redes sociales, “debido a razones de índole sanitaria y como medida de protección de los propios connacionales”, el Gobierno peruano decidió suspender “por el momento y hasta nuevo aviso” la programación de vuelos excepcionales de pasajeros hacia el Perú.

En el mismo texto “se invoca a la comprensión de los ciudadanos peruanos en estas circunstancias especialmente difíciles”. Maruja y su familia no pueden creerlo porque para ellas, el panorama no es para nada alentador: el dinero prácticamente se les ha terminado entre pasajes, alimentación, medicamentos, tratamiento médico y estadía.

Las redes sociales del consulado respondiendo la cancelación del vuelo excepcional en el que Maruja iba a regresar junto a su familia a Perú.

¿Desorganización ante la emergencia?

En comunicación con Perú21, desde el aeropuerto de Barajas en Madrid, Maruja asegura que el Gobierno del Perú la ha abandonado y que nunca estuvo peor. “Tomamos conocimiento del vuelo de Madrid a Lima que se encontraba autorizado y coordinado por el consulado peruano, es más, el propio consulado lo recomendaba; compramos cuatro pasajes aéreos para tomar esa tranquilidad de ser un vuelo excepcional”, sostiene indignada.

“No tenemos alojamiento, hay restricciones en Madrid por disposiciones sanitarias, lo digo con todas sus letras: si le pasa algo a mi hija Andrea denunciaré a los responsables de este atropello y si es el presidente Vizcarra, lo haré", escribió indignada en uno de los mails que intentó hacer llegar al consulado de Perú en España.

Y es que lo que más le preocupa a esta mamá es no saber si su hija resistirá esta travesía que se ha hecho eterna. Para ella, nada de lo que les está pasando tiene explicación: “Nos están exponiendo a contraer la enfermedad, tanto mi madre como mi hija que son personas o población en riesgo”.

Maruja no tiene problemas en cumplir con la más estricta cuarentena porque es consciente de la necesidad de mantener aislados y bajo vigilancia a los sospechosos de COVID-19 por el bienestar del resto de ciudadanos. Lo único que pide es poder regresar a la seguridad que le brinda su patria, esa que hoy le da la espalda y le cierra las puertas.

Futuro incierto. Andrea está mal de salud y su abuela es una persona vulnerable. El Gobierno peruano no las deja regresar a Lima y las expone a contraer COVID-19. Prácticamente una sentencia a muerte.