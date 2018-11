Al menos 180 haitianos iniciarán el retorno voluntario a su país desde Chile

Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera informó que unos 180 haitianos decidieron acogerse a un plan de retorno voluntario desde Chile y serán los primeros en volver a su país en un avión militar que saldrá en el transcurso de esta semana.

Aproximadamente hace dos semanas, las autoridades iniciaron el "plan de retorno humanitario" para aquellos haitianos que desean viajar a su país por no adaptarse a la vida diaria chilena. Cerca de un millar de personas se inscribieron en el programa y los primeros saldrían desde Santiago este miércoles.

"Esperamos que a más tardar, tipo nueve de la mañana del miércoles, el avión esté saliendo", dijo Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior, en declaraciones reproducidas este domingo por el diario El Mercurio.

De acuerdo al gobierno de Chile, el plan surgió en voz de miembros de la misma comunidad haitiana en Chile que no lograron afianzarse en este país, porque no dominaron el idioma, no se acostumbraron al clima o no consiguieron un empleo.

Las autoridades no tienen claro el número de haitianos que se inscribirán a este programa, pero estiman que se realizarán al menos una veintena de viajes para completar el retorno.

Ubilla afirmó que este plan se enmarca dentro de la política migratoria del gobierno, en respuesta a la masiva llegada de extranjeros, como haitianos, colombianos, venezolanos y dominicanos en los últimos cuatro años, que superó el millón de personas.

El gobierno "asume el tema de la migración en términos proactivos, sin prejuicios, sin observar con ideologismos extremos", finalizó Ubilla.

En abril, el gobierno de Chile determinó imponer a los haitianos una visa de turismo, que en la práctica llevó a cero su ingreso al país en los últimos meses. Conjuntamente, estableció para los venezolanos una "visa de responsabilidad democrática" que facilita su inclusión laboral en el país.

Fuente: EFE