Zlatan Ibrahimovic: “Un Mundial sin mí no sería un Mundial”

Zlatan Ibrahimovic, delantero de Los Angeles Galaxy, se presentó en el programa de Jimmy Kimmel y dio unas picante declaraciones sobre su posibles presencia en la Copa del Mundo.

A pesar que el sueco renunció hace dos años a su selección, tiene la clara intención de estar en la lista de 23 jugadores que jugarán el Mundial.

"Voy a estar en el Mundial y es todo lo que te puedo decir. Además tú sabes que un Mundial sin mí no sería un Mundial", señaló ex artillero del Manchester United.

Además, Zlatan se pronunció sobre su estadía en Estados Unidos y su experiencia en la MLS.

"En Europa el fútbol es enorme, así que a cada sitio que he ido la gente se vuelve loca y eso... La gente me dijo 'cuando vengas a Los Ángeles, no te preocupes. Podrás andar por la calle', pero desde el primer día. Pasa en todos sitios. Es mi culpa, si juegas de la forma que yo juego", indicó Ibrahimovic.