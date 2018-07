La fiesta del Mundial nos ha dejado diversas escenas de festejo en las calles de Rusia, además de algunos hechos que han causado indignación, como los casos de acoso a las reporteras en plena transmisión en vivo.

Esta vez le tocó a un reportero peruano. El conocido periodista deportivo Pedro Eloy García Corcuera se encontraba transmitiendo en vivo sobre los últimos resultados del Mundial, cuando una mujer se acerca y le da un beso.

El periodista tomó la acción de forma divertida, e inmediatamente se dirigió a su pareja para: “Estas cosas raras pueden pasar. Fatimita, tú tranquila. No pasa nada. Soy inocente", refirió a sus compañeros en el set de televisión, entre risas.

YouTube viral: Pedro Eloy recibió un beso de una joven rusa durante transmisión en vivo. (YouTube)

Hechos similares se han suscitado durante las transmisiones de otros periodistas, aprovechando que estos descargos son en vivo, y por lo tanto no pueden ser editados en el momento.

CASOS SIMILARES



Diversos casos similares se han venido registrando a lo largo del Mundial Rusia 2018. Las periodistas María Gómez de Mediaset, Julieth González de DW y Julia Guimaraes de Globo Esporte, entre otras, soportaron el acoso de los hinchas durante sus respectivas transmisiones.

Incluso, la periodista Julia Guimaraes, interrumpió su transmisión para responder al hincha que intentó besarla, al que sermoneó y le exigió respeto.

"¡No hagas eso! No vuelvas a hacerlo, ¿vale? No te he dado permiso para hacer eso. Eso no es educado y no está bien. ¡Nunca hagas esto a una mujer! ¡Respeta!", refirió.